Names of all the candidates standing in Kettering, Corby, Wellingborough and Rushden for North Northamptonshire Council elections 2025

Here are the names of all the candidates standing in this year’s local elections across North Northamptonshire.

Voters will go to the polls in just a few weeks on Thursday, May 1 to decide who will be their local councillors.

Two sets of elections will take place that day - for North Northants Council (NNC) as well as town and parish council seats.

Below is the full list of candidates competing for votes to win a seat on North Northants Council (NNC) – search for Kettering, Wellingborough, Corby or Rushden before scrolling down to find your ward in that area.

The local elections are taking place on Thursday, May 1, 2025

NNC is the single unitary council responsible for providing a range of public services to residents and businesses in the north of the county.

Public services include collecting household waste, maintaining parks and open spaces, street cleaning, environmental health, planning services, education, highways, adult social care and libraries.

Across the north of the county, voters will elect 68 councillors in 31 different wards.

The results of the NNC elections will be announced the day after polls close, on Friday, May 2.

KETTERING

Avondale Grange (one seat)

- Robin John CARTER (Con)

- David DONOGHUE (Green)

- Julie HOWE (Reform UK)

- Clark MITCHELL (Lab)

Barton Seagrave and Burton Latimer (three)

- John Richard CURRALL (Con)

- Jenny Ethel DAVIES (Lib Dem)

- Scott Anthony EDWARDS (Con)

- Maurice EGLIN (Reform UK)

- Alex EVELYN (Con)

- Leon Marcus GIBBS (Reform UK)

- Gemma HARVEY (Green)

- Eleanor MORDECAI (Lab)

- Jan O’HARA (Reform UK)

- Nigel John PADGET (Lab)

- Jane PETTIT (Lab)

- Maja RACZKOWSKA (Green)

- Adrian WATTS (Green)

Desborough (three)

- Oliver James Stuart BAKER (Reform UK)

- Dean Richard CORNWALL (Lab)

- Tom DARK (Green)

- David Alexander HOWES (Con)

- Harry David HOWES (Con)

- Tim JEFFERY (Green)

- Guy LONGFOOT-FINCH (Lab)

- Bill MCELHINNEY (Con)

- Matthew Peter MURPHY (Social Democratic Party)

- Tony PORTER (Reform UK)

- Neil Mark RIELLY (Lab)

- Olivia STEVENSON (Green)

- Jojo UNDERWOOD (Reform UK)

- Alan James WINDOW (Lib Dem)

Geddington and Stanion (one)

- Andy BYATT (Green)

- Alan IRWIN (Lab)

- Brendon LOVELL-MOORE (Reform UK)

- Mark Edward ROWLEY (Con)

- Caroline Campbell YEO (Lib Dem)

Ise (two)

- Lloyd BUNDAY (Con)

- Charlotte Louise DALY (Lab)

- Jason Andrew HARRIS (Reform UK)

- Ben JAMESON (Green)

- Paul MARKS (Con)

- Martin SHEPHERD (Lab)

- Tony WEBSTER (Reform UK)

- Ryan James WHITE (Lib Dem)

- Ben WILLIAMS (Green)

Kettering Central (two)

- Jehad Soliman ABURAMADAN (Ind)

- Sulina CHATBURN (Lab)

- Jonty COURT (Reform UK)

- Alastair Ross CULLEN (Con)

- David Schalk JACOBS (Reform UK)

- Elliot Keith PRENTICE (Lab)

- Liane ROBINSON (Green)

- Stephen Michael SILVER (Lib Dem)

- Lesley Anne THURLAND (Con)

- James TOWNS (Green)

Kettering North (two)

- Dez DELL (Green)

- Emily FEDOROWYCZ (Green)

- Nicole FERREIRA (Reform UK)

- Paul GOULT (Lab)

- Derek HILLING (Ind)

- Nicola Jane HOWARD (Lib Dem)

- Josh PITT (Con)

- Paula SWIFT (Reform UK)

- Clive Timothy TAPLIN (Con)

- Anthony WOGAN (Lab)

Pipers Hill (one)

- Richard BOWLES (Labour and Co-operative Party)

- Sabir Rahman JONES (Lib Dem)

- Denis MCLEAN (Reform UK)

- Jonathon Ronald SMITH (Con)

- Lee WATKISS (Green)

Rothwell & Mawsley (three)

- Brian Stephen BENNEYWORTH (Reform UK)

- Cedwien Margaret BROWN (Con)

- Ash DAVIES (Con)

- Jim HAKEWILL (Ind)

- Francis Brett HATFULL (Lib Dem)

- Alan HEATH (Green)

- Christopher John David KELLETT (Reform UK)

- Stephen KING (Lab)

- Diane LOWES (Reform UK)

- Liam MCGEOWN (Lab)

- Olivia MILLER (Green)

- Cliff MORETON (Con)

- Emily May SHARMAN (Lab)

- Clive THORLEY (Green)

St Michael (one)

- Larry HENSON (Con)

- Philip HUMPHRIES (Lab)

- Christopher George MCGLYNN (Lib Dem)

- Richard PLUMB (Reform UK)

- Polly SHACKLETON (Green)

St Peter (one)

- Judith Ann BROWN (Lib Dem)

- Steve GEARY (Green)

- Bridget LACEY (Reform UK)

- Stuart NETHERCOTT (Ind)

- Anup Kumar PANDEY (Con)

- Antar ZAKA (Lab)

WELLINGBOROUGH

Brickhill and Queensway (three)

- Maria ALEXANDRA (Con)

- Faris AYOUB (Green)

- Gavin BEALES (Reform UK)

- Paul Anthony BELL (Con)

- John CARVETTA (Reform UK)

- Sylvia ERSKINE (Lab)

- Neil FEDOROWYCZ (Green)

- Scott FITZSIMMONS (Lab)

- Mark HANNA (Green)

- King LAWAL (Con)

- Annia MATEREKE (Lab)

- Carolyn Frances RAMSBOTTOM (Lib Dem)

- Darren RANCE (Reform UK)

- Allan James SHIPHAM (Ind)

Croyland and Swanspool (two)

- Valerie ANSLOW (Lab)

- Martin GRIFFITHS (Reform UK)

- Victor JAMES (Lab)

- Mark JONES (Con)

- Paul Michael MANNION (Green)

- Holly MOULTRIE (Green)

- Chris MUNDAY (Reform UK)

- Ashley James Russell ORO (Lib Dem)

- Viv WILKINSON (Con)

Earls Barton (two)

- Paula Jane ADDISON-PETTIT (Lib Dem)

- Scott Philip BROWN (Con)

- Jonathan William COLES (Reform UK)

- Allanah COLSON (Green)

- Pam FURNESS (Green)

- Andrew HUGGETT (Reform UK)

- Vicki Jane JESSOP (Con)

- Gail MCDADE (Lab)

- Chuks NWAJEI (Lab)

Finedon (one)

- George CAPITAN (Lab)

- Katherine Ann MAYES (Lib Dem)

- Andy SIMS (Reform UK)

- Sue VENABLES (Green)

- Malcom John Seeney WARD (Con)

Hatton Park (three)

- Andrew WEATHERILL (Con)

- Paul BROOKE (Reform UK)

- Jon EKINS (Con)

- Marnie FEDOROWYCZ (Green)

- Jackie GROVER (Lab)

- Ken HARRINGTON (Reform UK)

- Ric HYDE (Green)

- Will INSKIP (Lab)

- Raz KORIYA (Con)

- Duncan John MCINTYRE (Green)

- Joshua PAGE (Lab)

- Stuart James SIMONS (Lib Dem)

- Vinnie WHITROW (Reform UK)

Irchester (three)

- Diane BOYD (Lab)

- David Michael BROWN (Lib Dem)

- Emma BYATT (Green)

- Jon-Paul CARR (Con)

- Roy DUCKLES (Green)

- Gordon DUNSMUIR (Reform UK)

- Kathryn GORE (Lab)

- Gordon KERR (Ind)

- Paddy MCDADE (Lab)

- Will MORRIS (Green)

- Tom PARTRIDGE-UNDERWOOD (Con)

- Alasdair RODGERS (Reform UK)

- Brian Kevin SKITTRALL (Con)

- Sylvia Marion WATSON (Reform UK)

Victoria (two)

- David BAKER (Lab)

- Adam CANN (Green)

- Kelly DUDDRIDGE (Lab)

- Benjamin HARRISON (Lib Dem)

- Faith HEWITT (Con)

- William PEDLEY (Green)

- Roger POWELL (Con)

- Evie SHUTTLE (Reform UK)

- Samson SHUTTLE (Reform UK)

- Marion Eileen TURNER-HAWES (Ind)

CORBY

Corby West (three)

- Jean Gloria ADDISON (Lab)

- Rosalie Susan BEATTIE (Con)

- Norman BRISTOW (Green)

- Philip Charles BROMHALL (Lib Dem)

- William George COLQUHOUN (Lab)

- Raymond David COMER (Con)

- David DONNELLY (Reform UK)

- Shay FINNEGAN (Reform UK)

- Matt KEANE (Lab)

- Julie LUMSDEN (Reform UK)

- Sara MAYER (Green)

- Michelle SLATER (Green)

- Michael Robert TAYLOR (Con)

Gretton and Weldon (two)

- Chris ASHTON (Lab)

- Liz COLQUHOUN (Lab)

- Rosie CROCKER

- Lee FORSTER (Green)

- Ian Robert HETHERINGTON (Lib Dem)

- Paul HOPKINS (Green)

- Eddie MCDONALD (Reform UK)

- Macaulay Andrew NICHOL (Con)

- Barry John O’BRIEN (Reform UK)

- Kevin Gordon Sydney WATT (Con)

Kingswood (three)

- Raymond Matthew BOYD (Con)

- Leanne BUCKINGHAM (Lab)

- Gary Robert CAMPBELL

- Helen CAMPBELL (Reform UK)

- Graham CHEATLEY (Reform UK)

- Kay Joanne HARRISON (Lib Dem)

- Stevie JONES (Green)

- Douglas MAYER (Green)

- John Adam MCGHEE (Lab)

- Zoe Catherine MCGHEE (Lab)

- Vlaho RADIN (Reform UK)

- Vivien TOWNS (Green)

- Bridget Margaret WATTS (Con)

- Jack WATTS (Con)

Lloyds and Corby Village (two)

- Alex Brian BAILEY (Lib Dem)

- Robert BLOOM (Reform UK)

- Paul John BYRNE (Con)

- Sara Elizabeth COSGROVE (Green)

- Geri CULLEN (Labour)

- Lee James DUFFY (Reform UK)

- Sian OWENS (Green)

- Mark PENGELLY (Lab)

- Susan WATT (Con)

Oakley (three)

- Lyn BUCKINGHAM (Lab)

- Trevor CONWAY (Reform UK)

- Ceilidh DEVINE (Lib Dem)

- Andrew James GALE (Green)

- Philip Todd IRWIN (Con)

- Mary JUNAID (Lab)

- Frank Joseph KILGALLON (Reform UK)

- Graham Michael LAWMAN (Con)

- Lora LAWMAN (Con)

- Alex LOCK (Lib Dem)

- Barry LUMSDEN (Reform UK)

- Simon RIELLY (Lab)

- Chris STANBRA (Lib Dem)

- Peter TOWNS (Green)

- Jenny WEIGHTMAN (Green)

RUSHDEN

Higham Ferrers (two)

- Tara ALLSTON (Green)

- John BAUGH (Con)

- Alan Leigh BESWICK (Reform UK)

- Jennie BONE (Con)

- Jay Anthony CONNOLLY (Ind)

- Zara Elizabeth CUNLIFFE (Lab)

- Mark HADDON (Reform UK)

- Gerald KELLY (Green)

- John RATCLIFFE (Lib Dem)

- Peter TOMAS (Ind)

- Helen WILLMOTT (Lab)

Irthlingborough (two)

- Kezzabelle AMBLER (Green)

- Natalie BLOOMER (Lab)

- Bill CROSS (Con)

- Matt DAVIES (Reform UK)

- John FARRAR (Lab)

- Adam FERNLEY (Con)

- Francis ROBINSON (Green)

- Susan SMITH (Lib Dem)

- Gregory James WILCOX (Reform UK)

Oundle (three)

- Jane BURNS (Lab)

- Simon Rupert FAIRHALL (Lib Dem)

- Janet Irene FIRMINGER (Reform UK)

- Robert Edwin FOSKETT (Lab)

- Helen Jane HARRISON (Con)

- Jon Robert HUMBERSTONE (Con)

- Edward JAMES (Reform UK)

- William MARTIN (Lab)

- Campbell MCCALLUM (Green)

- Brett Stephen MCKENNA (Con)

- Elisa Lucia PERNA (Reform UK)

- Julia THORLEY (Green)

- Sarah WELSH (Green)

Pemberton (two)

- Judy CAINE (Lab)

- Cameron CLARKE (Con)

- Ash HALL (Reform UK)

- Chris MCGIFFEN (Reform UK)

- Gill MERCER (Con)

- Mohammed RAHMAN (Lab)

- Karen SEERS (Green)

- Mark Zbigniew SOWINSKI (Lib Dem)

- JC WINTON (Green)

Raunds (three)

- Karen Elizabeth BLOTT

- Ollie CURTIS (Con)

- Pauline ELLIS (Lab)

- Kirk William Oliver HARRISON (Reform UK)

- Neil HARVEY (Lab)

- Sheila Elizabeth HARVEY (Lab)

- Helen HOWELL (Con)

- Garth RATCLIFFE (Lib Dem)

- Zoltan RAY (Green)

- Lily STEVENSON (Green)

- Sarah TUBBS (Green)

- Richard David WAIN (Reform UK)

- Lee Robert Charles WILKES (Con)

- Liz WRIGHT (Reform UK)

Rushden Lakes (two)

- Stevie CASSIDY (Lab)

- Keith CLARKE (Reform UK)

- Melanie Anne COLEMAN (Con)

- Jack GONCALVEZ (Reform UK)

- Mar MANNION (Green)

- David MARTIN (Lab)

- Andy MERCER (Con)

- Jason Howard John MITCHELL-BUNCE (Lib Dem)

- Lux WILLIAMS (Green)

Rushden South (two)

- Gilbert APPIAH (Lab)

- Steve CLARK (Reform UK)

- Simon COLSON (Green)

- Barbara JENNEY (Con)

- John JONES (Reform UK)

- Helga Maria Johanna KOCZWARA (Lib Dem)

- Steve NORTH (Con)

- Linda ROBINSON (Green)

- Ann WALLINGTON (Lab)

Thrapston (three)

- David Hereward Gibson BRACKENBURY (Con)

- Wendy Jane BRACKENBURY (Con)

- Brian CASSIDY (Lab)

- Simon COLLINS (Lab)

- Joseph Charles GARNER (Reform UK)

- Anna Louise HAWES

- Don HOWARD (Reform UK)

- Alastair Laird KIRKWOOD (Reform UK)

- Amanda LERSE (Lib Dem)

- Dorothy MAXWELL (Con)

- Michael MELLORS (Green)

- Eamonn NORTON (Lab)

- Caroline SMITH (Green)

- Harry WINTERBURN (Green)