Picture special from Kettering's spookiest Halloween street with spooktacular Kingsley Avenue displays and costumes

Kingsley Avenue – well-known for having dozens of incredible displays – was closed off tonight (October 31) so visitors could go trick or treating and fill buckets with sweets.
As well as treats, there were traditional pumpkins ghoulish displays featuring zombies, witches, graveyards and evil clowns and – homages to horror film characters.
Plague doctors and scary cheerleaders brushed shoulders with monsters, goblins and ghouls.
Local volunteers manned road closures to keep visitors safe.
Kettering Halloween celebrations in Kingsley Avenue
Happy Halloween 2025 from Kettering's spookiest street/National World Photo: Alison Bagley
