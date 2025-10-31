Kettering's spookiest street

Picture special from Kettering's spookiest Halloween street with spooktacular Kingsley Avenue displays and costumes

By Alison Bagley
Published 31st Oct 2025, 17:50 GMT
Updated 31st Oct 2025, 18:12 GMT
Thousands have flocked to a Kettering street for their popular Halloween trick or treat spooktacular.

Kingsley Avenue – well-known for having dozens of incredible displays – was closed off tonight (October 31) so visitors could go trick or treating and fill buckets with sweets.

As well as treats, there were traditional pumpkins ghoulish displays featuring zombies, witches, graveyards and evil clowns and – homages to horror film characters.

Plague doctors and scary cheerleaders brushed shoulders with monsters, goblins and ghouls.

Local volunteers manned road closures to keep visitors safe.

Happy Halloween 2025 from Kettering's spookiest street/National World

Kettering Halloween celebrations in Kingsley Avenue

Photo: Alison Bagley

Happy Halloween 2025 from Kettering's spookiest street

Kettering Halloween celebrations in Kingsley Avenue

Photo: Alison Bagley

Happy Halloween 2025 from Kettering's spookiest street

Kettering Halloween celebrations in Kingsley Avenue

Photo: Alison Bagley

Happy Halloween 2025 from Kettering's spookiest street

Kettering Halloween celebrations in Kingsley Avenue

Photo: Alison Bagley

