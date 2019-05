Every pothole payout in Kettering borough

The number of pothole payouts increased seven-fold year on year.

Here’s every successful compensation claim for damage caused by roads in the Kettering borough, according to information held by Northamptonshire County Council:

Incident date, location and amount paid out:

27/3/18 20:10 Kettering Road Thorpe Malsor - £130.00

28/3/18 16:00 Rushton Road - £198.00

28/3/18 16:20 Rushton Road Rothwell - £290.15

28/3/18 18:15 Hermitage Road Brampton Ash - £215.79

28/3/18 19:20 Rushton Road - £25.00

28/3/18 20:35 Finedon Road Burton Latimer - £269.71

29/3/18 6:15 Rushton Road Rothwell - £100.00

29/3/18 9:15 Station Road Burton Latimer - £85.00

29/3/18 11:00 Station Road Burton Latimer - £235.00

29/3/18 15:05 Station Road Burton Latimer - £78.00

29/3/18 17:15 Rushton Road - £220.00

29/3/18 21:45 Station Road Burton Latimer - £143.80

29/3/8 22:00 Station Road bridge Burton Latimer - £70.20

30/3/18 0:00 Finedon Road Burton Latimer A509 - £129.15

1/4/18 21:00 Warkton Lane Kettering - £126.00

2/4/18 11:25 Finedon Station Road Burton Latimer - £76.14

2/4/18 11:30 Finedon Station Road Burton Latimer - £671.20

2/4/18 20:10 Warkton Lane Kettering - £75.42

3/4/18 9:30 Burton Latimer/Isham Road - £157.94

3/4/18 11:30 Pipewell Road - £99.27

3/4/18 13:15 Station Road Bridge - £303.00

3/4/18 17:00 Warkton Lane kettering - £59.95

3/4/18 17:15 Warkton Lane kettering - £210.99

3/4/18 19:45 Warkton Lane Barton Seagrave - £122.98

3/4/18 20:15 Warkton Lane Kettering - £97.20

4/4/18 0:00 Warkton Lane - £532.26

4/4/18 6:15 20 to 30m from turning to West Lodge heading out of Desborough - £158.49

4/4/18 9:10 Desborough Road - £424.97

4/4/18 10:30 Warkton Lane Barton Seagrave - £176.04

4/4/18 20:30 Warkton Lane Kettering - £287.91

4/4/18 21:30 Junction of Warkton Lane - £406.49

4/4/18 23:00 Warkton Lane Kettering - £80.10

5/4/18 0:00 A6116 Aldwincle - £232.70

5/4/18 9:05 Rushton Road - £145.00

5/4/18 16:30 Cranford Road Kettering - £255.00

5/4/18 21:50 Finedon Road Burton Latimer - £175.00

6/4/18 8:00 Finedon Road Burton Latimer - £552.00

6/4/18 17:10 Rushton Road Rothwell - £1,265.00

6/4/18 20:05 Finedon Road Burton Latimer - £50.00

6/4/18 21:30 Finedon Road Burton Latimer - £102.00

7/4/18 10:40 Finedon Road Burton Latimer - £79.20

7/4/18 12:30 Rushton Road - £58.36

7/4/18 17:00 Rushton Road - £154.00

7/4/18 20:00 Northampton Road before Northfield Avenue Kettering - £100.00

7/4/18 21:00 Finedon Station Road -£250.00

8/4/18 15:30 Warkton Lane Kettering - £260.00

9/4/18 9:30 Rockingham Road Kettering - £510.24

9/4/18 18:20 Rockingham Road Kettering - £114.00

9/4/18 19:30 A43 Ketttering - £75.60

10/4/18 6:45 Glendon Road - £57.17

11/4/18 9:55 Wales Street - £65.75

12/4/18 8:45 Warkton Lane Kettering - £119.04

12/4/18 20:00 Griffin Rd Braybrooke - £516.00

12/4/18 22:15 Warkton Lane Kettering - £480.00

13/4/18 21:05 Warkton Lane Kettering - £175.00

13/4/18 21:20 Warkton Lane - £42.00

13/4/18 23:30 Loddington - £90.00

15/4/18 16:00 Finedon Road Burton Latimer - £47.04

15/4/18 21:30 Wales Street - £383.80

16/4/18 8:45 Warkton Lane - £82.00

17/4/18 18:00 Warkton Lane - £112.00

19/4/18 9:45 Queensberry Road Kettering - £331.92

21/4/18 14:35 Warkton Lane - £175.00

23/4/18 16:05 Moulton Road - £384.00

24/4/18 21:00 Wales Street Rothwell - £528.00

25/4/18 17:50 B669 Stoke Albany Road - £151.89

27/4/18 0:00 Oakley Road Pipewell Kettering - £135.00

28/4/18 8:00 Twywell Road - £75.00

1/5/18 12:00 Wales Street - £236.00

4/5/18 17:30 A14 Junction with A43 - Junction 7 - £258.29

5/5/18 0:00 Rushton Road Rushton to Rothwell - £340.86

7/5/18 17:05 A43 Stamford Road Thorpe Malsor - £277.20

9/5/18 17:05 Northfield Avenue/Rockingham Road Kettering - £290.00

16/5/18 0:00 Cranford Road Burton Latimer - £165.00

22/5/18 19:00 A6003 - £609.74

16/6/18 16:00 Desborough Road, Stoke Albany North Kettering - £175.00

15/9/18 9:50 St Botolph’s Road - £156.30

1/11/18 18:50 Warkton Lane Kettering between Constable Drive and Hogarth Drive - £94.95